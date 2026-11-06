Gorica med najlepšimi kraji v Italiji

Goriška občina se po zaslugi svojega grajskega naselja vključuje v združenje Borghi più belli d’Italia, v kateri so zbrani kraji z bogato zgodovinsko, arhitekturno in kulturno dediščino, ki so razpršeni po vsej Italiji.

»Priznanje smo si prislužili po zaslugi našega grajskega naselja. V mreži Borghi più belli d’Italia so namreč manjši kraji; večji se lahko vanjo vključijo kot gostujoči kraji, če so na njihovem ozemlju prisotna naselja s posebno zgodovinsko oz. arhitekturno vrednostjo. V našem primeru gre, kot rečeno, za grajsko naselje,« pravi goriški občinski odbornik za gospodarske dejavnosti in turizem Luca Cagliari in poudarja, da je vključitev med najlepše kraje v Italiji pomembna za nadaljnjo turistično promocijo Gorice.

»Vključili se bomo v promocijske kanale naveze najlepših italijanskih mest, tako da bomo lahko še učinkoviteje promovirali grad in njegovo naselje. Nadaljujejo se naša prizadevanja za promocijo osrednje mestne znamenitosti in nasploh celega mesta, tako da v bistvu nadaljujemo z delom, ki smo ga zastavili še pred lansko Evropsko prestolnico kulture,« poudarja Luca Cagliari in pojasnjuje, da želijo tudi navezati stike z ostalimi kraji, ki so že vključeni v združenje; v Furlaniji - Julijski krajini jih je petnajst.

Danes bo predaja zastave

Pomemben korak pri turističnem povezovanju Gorice z ostalimi članicami bo uradna slovesnost ob predaji zastave združenja Borghi più belli d’Italia, ki bo danes v dvorani goriškega občinskega sveta. Dogajanje se bo začelo ob 16. uri z zborom udeležencev in uradnim sprejemom na goriškem gradu, kjer bo sledil voden ogled pod vodstvom zgodovinarja Vannija Feresina. Obiskovalcem bo predstavil zgodovino in posebnosti grajskega naselja, ki predstavlja pomemben del goriške kulturne in arhitekturne dediščine.

Ob 17. uri se bo program nadaljeval v dvorani občinskega sveta v mestni hiši. Uvodoma bo zbrane nagovoril občinski odbornik Luca Cagliari. Sledili bodo pozdravi in predstavitve. Spregovorili bodo goriški župan Rodolfo Ziberna, zgodovinar Vanni Feresin, deželna koordinatorka združenja Borghi più belli d’Italia Zaida Franceschetti, državni predsednik združenja Fiorello Primi, deželni svetnik Markus Maurmair in Sergio Emidio Bini, deželni odbornik za gospodarske dejavnosti in turizem dežele Furlanije - Julijske krajine.