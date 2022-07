V Monigu so se spomnili slovenskih internirancev

Pred osemdeseti leti je v Monigu pri Trevisu v tamkajšnji vojašnici odprlo vrata fašistično taborišče, kjer so bili do kapitulacije Italije 8. septembra 1943 priprti civilisti iz Slovenije in Hrvaške. Od približno štirih tisoč jih je umrlo dvesto (od teh 53 otrok). Po koncu vojne je bilo tam do septembra 1945 prehodno taborišče za dvajset tisoč beguncev iz vse Evrope, med katerimi je bilo okoli tisoč petsto Slovencev.

Nekdanje fašistično taborišče se je nahajalo v vojašnici Luigi Cadorin, ki je ob priložnosti okrogle obletnice gostilo spominsko prireditev pred reliefom, ki spominja na trpljenje in stradanje internirancev ter nato beguncev. Medtem ko je polkovnik Ettore Pontiroli predstavil zgodovino vojašnice, je profesorica Francesca Meneghetti obširneje spregovorila o taborišču. Govornica je zelo težke življenjske razmere v Monigu opisala v knjigi v knjigi naslovom “Onkraj obzidja, koncentracijsko taborišče v Trevisu 1942/43”. Francesca Meneghetti nosi veliko zaslugo, da so v Trevisu in v italijanski javnosti končno spoznali dogajanja v Monigu.

Za to je zelo zaslužen tudi Inštitut za zgodovino odporništva in sodobno zgodovino iz Trevisa (Istresco), ki je izdal knjigo Meneghettijeve, začenši z njegovim predsednikom Amerigom Manessom. Izrazil je zadovoljstvo, da postaja Monigo vse bolj prepoznaven in priznan kraj spominjanja.