V Moskvi od danes strogi ukrepi karantene

V Moskvi od danes veljajo strogi ukrepi karantene, s katerimi želijo zajeziti širjenje epidemije novega koronavirusa. Od doma se prebivalci lahko odpravijo samo, če potrebujejo nujno zdravniško pomoč, če gredo v službo, v trgovino po hrano ali v lekarno. Smeti lahko odnesejo v smetnjak, svoje hišne ljubljenčke pa lahko sprehajajo največ 100 metrov od doma. Oblasti upoštevanje novih pravil nadzorujejo s pomočjo obsežnega sistema kamer za prepoznavo obrazkov. Rusija je medtem opolnoči zaprla tudi vse svoje meje.

Strogi ukrepi sovpadajo z začetkom dela prostega tedna, ki ga je razglasil predsednik Vladimir Putin. Rusom ta teden ne bo treba na delo, a bodo plačo vseeno dobili.

Oblasti so sprejele nove strožje ukrepe, ker številni meščani minuli konec tedna niso upoštevali priporočil, naj ostanejo doma, temveč so se odpravili v parke, kjer so imeli piknike.