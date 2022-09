V Münchnu navdušenje in gneča ob odprtju Oktoberfesta

V bavarsko prestolnico se je po dveh letih vrnil sloviti festival piva Oktoberfest, ki so ga zaradi pandemije lani in predlani odpovedali. Prvi sodček piva je danes točno opoldne slovesno odprl münchenski župan Dieter Reiter. Bavarske oblasti se ne bojijo porasta okužb z novim koronavirusom, so pa previdnejši v Berlinu.»Število okužb se bo verjetno povečalo, to kažejo izkušnje iz preteklih festivalov,« je priznal bavarski premier Markus Söder v pogovoru za časnik Münchner Merkur, a dodal, da »na srečo v bolnišnicah ne beležimo nesorazmernih delovnih obremenitev«.

Nekoliko previdnejši je bil pnemški zdravstveni minister Karl Lauterbach, ki je vse udeležence Oktoberfesta pozval, naj se pred vstopom v šotore testirajo. Meni sicer, da je prav in razumljivo, da festival letos znova poteka, saj so ljudje pokazali »pripravljenost na cepljenje, razumevanje ukrepov in previdnost«.

Kljub pandemiji covida-19, inflaciji, vojni v Ukrajini in energetski krizi tudi letos v Münchnu pričakujejo številne obiskovalce. Gostinci, ki na Oktoberfestu ponujajo hrano in pijačo, so že pred prireditvijo prejeli številne rezervacije, množice obiskovalcev pa so danes že več ur pred odprtjem čakale pred šotori.

Za pivo je sicer letos treba odšteti več kot na prejšnjem Oktoberfestu. Litrski vrček stane med 12,60 in 13,80 evra, kar pomeni, da se je od leta 2019 v povprečju podražil za 15,77 odstotka.

Za varnost na prizorišču festivala bo do 3. oktobra skrbelo okoli 600 policistov. Obiskovalci morajo pri vstopu skozi varnostni pregled, tako kot pred leti pa ne smejo imeti s seboj večjih torb ali nahrbtnikov.

Oktoberfest ena najbolj priljubljenih prireditev v Nemčiji in eden največjih festivalov na svetu. Predstavlja pa tudi pomemben del bavarske kulture. Običajno ga obišče okoli šest milijonov ljudi, lokalno gospodarstvo pa z njim letno zasluži okoli 1,2 milijarde evrov.