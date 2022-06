V Narodnem domu obeležili slovenski dan državnosti

V tržaškem Narodnem domu so drevi slovesno obeležili dan državnosti Republike Slovenije. Sprejem je priredil Generalni konzulat RS v Trstu s sodelovanjem s Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo in Svetom slovenskih organizacij.

Prisotne, med katerimi so bili številni predstavniki italijanskih in slovenskih institucij in ustanov, je najprej nagovoril konzul Peter Golob in prenesel pozdrav generalnega konzula v Trstu Vojka Volka, ki je kot državni sekretar v kabinetu slovenskega predsednika vlade okrepil ožjo ekipo Roberta Goloba. Na oder so zatem povabili veleposlanika RS v Italiji Tomaža Kunstlja, ki se mu v kratkem zaključuje mandat v Rimu. Pisni pozdrav je posredovala senatorka Tatjana Rojc.

Osrednji del slovesnosti pa je zavzel koncert Slovenskega okteta, ki je je Vrabčevo priredbo Zdravljice poklonil nedavno preminulemu pisatelju Borisu Pahorju.