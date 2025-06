V nedeljo popoldne na severovzhodu Slovenije možna krajevna neurja

V nedeljo popoldne bodo na severovzhodu Slovenije možna krajevna neurja, opozarja Arso. Za severovzhod države je objavil oranžno opozorilo, za ostale predele, razen za Primorsko, ki do ponedeljka ostaja v zelenem, pa rumenega. V ponedeljek bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ob čemer so objavili rumeno opozorilo.

V FJK bo dogajanje prav tako bolj živahno v gorah, najmanj pa v južnejših predelih dežele. Dopoldne bodo v gorskih predelih že možne posamezne krajevne plohe. Čez dan se bodo pojavljale nevihte, ki se bodo širile proti nižinam. Najmanj verjetne bodo ob morju.

Zvečer ali ponoči bo zapihala burja in se bo ozračje ohlajalo.

Ponedeljkovo jutro bo bolj sveže od zdajšnjih. Občutek osvežitve bo povečevala burja. V ponedeljek bo sprva ponekod še zmerno oblačno, čez dan se bo razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog ali le malo nad 25 stopinj Celzija.