V Nemčiji so do včeraj odkrili več kot 95.900 primerov okužbe z novim koronavirusom. V 24 urah so odkrili 4800 novih okužb, umrlo pa je 99 okuženih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Število smrtnih žrtev se je povečalo na 1415. Po podatkih nemškega inštituta Roberta Kocha so že četrti dan zapored zabeležili upad števila ovih okužb.

Najhuje je prizadeta Bavarska, kjer so potrdili več kot 24.000 okužb. V povprečju je 186 okuženh vsakih 100.000 prebivalcev.