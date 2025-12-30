V nesreči kabinske žičnice v Piemontu štirje poškodovani

V smučarskem središču Macugnaga v Piemontu je zaradi tehnične okvare na kabinski žičnici prišlo do nesreče, pri čemer so bili poškodovani štirje potniki. Njihovo življenje naj ne bi bilo ogroženo. Kakih sto ljudi je obtičalo na višini 2800 metrov in jih evakuirajo s helikopterji.

Nesreča se je zgodila okoli 11.25 na gorski postaji Monte Moru na višini okoli 2800 metrov, ko se kabina ni ustavila na predvideni točki in ob vstopu trčila v ograjo na ciljni postaji. Štirje potniki so bili lažje poškodovani, na kraju pa sta jih oskrbela zdravnik in zdravstvenih tehnik, ki sta bila naključno na mestu, nato pa so jih odpeljali z reševalnim helikopterjem.

Smučišče v Macugnagi so preventivno zaprli, žičnico pa ustavili. Približno sto ljudi, med njimi 94 turistov in pet delavcev, je obtičalo na višini 2800 in jih s helikopterji prevažajo nazaj v vas.

Upravljalec žičnice je potrdil, da je prišlo do tehnične napake. Pri vstopu na postajo naprava ni pravilno zavirala, nakar so se sprožili zasilni sistemi. Sprva ni bilo ugotovljenih večjih poškodb na napravi, vendar so kljub temu uvedli celovit pregled.

Žičnica v Macugnagi, zgrajena leta 1962, je bila v začetku leta 2023 temeljito prenovljena, vključno z zamenjavo motorjev in kabin.