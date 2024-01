V nesreči na avtocesti A4 pri Palmanovi udeleženih 12 ljudi

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes z več reševalnimi vozili ob 13.40 posredovali na avtocesti A4, kjer so bila na odseku med Vilešem in Palmanovo v trčenje vpletena štiri vozila. Udeleženih je bilo 12 ljudi, kaže da ni bil nihče huje poškodovan. Operaterji interventne telefonske številke za klice v sili 112 so na kraj poslali tudi vozilo Rdečega križa. Priletel je reševalni helikopter, na kraj so prispeli gasilci in varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče. Gasilci so zavarovali območje in udeležene avtomobile, nato so odpravili posledice nesreče. Na odseku med Vilešem in Palmanovo so iz smeri Trsta nastali zastoji, ki so dosegli do osem kilometrov. Po 15. uri so posledice nesreče skoraj v celoti odstranili in je promet stekel skoraj normalno, bil pa je še upočasnjen.

Kot kaže, je šlo za dve posamezni manjši nesreči na istem mestu. Najprej sta trčila dva avtomobila, zaradi oviranega prometa pa je nato prišlo še do drugega trčenja.