V nesreči, ki se je pripetila sinoči okrog 20. ure na avtocesti A4 na odseku med Vilešem in vozliščem pri Palmanovi v smeri Benetk, je umrl 58-letni voznik. Kot kaže, je najprej silovito trčil v sredinsko varnostno ograjo, pri čemer ga je odbilo na drugo stran voznega pasu in je zapeljal v obcestni jarek. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores mu niso mogli več pomagati, ker so bile poškodbe prehude in je umrl. Na kraju so bili tudi gasilci in policisti