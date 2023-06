V nesreči poškodovan 20-letni motorist

V Manzanu na Videmskem se je danes zjutraj v trčenju z avtomobilom poškodoval 20-letni motorist. Na mestu so ga oskrbeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so prispeli z reševalnim vozilom iz Čedada, na pomoč so nato poklicali še reševalni helikopter. Z njim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče ter varnostni organi, ki preiskujejo vzroke.