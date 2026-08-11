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Kronika

Na Majnicah trčila avtomobil in motor

Motorist in voznik avtomobila sta se poškodovala, prvega so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico

Aleksija Ambrosi |
Fara |
11. avg. 2026 | 11:22
    Na Majnicah trčila avtomobil in motor
    Prizorišče nesreče (Ale)
    Na Majnicah trčila avtomobil in motor
    Motor je pristal na dvorišču tamkajšnje stanovalke (Ale)
    Na Majnicah trčila avtomobil in motor
    Prizorišče nesreče (Ale)
    Na Majnicah trčila avtomobil in motor
    Prizorišče nesreče (Ale)
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Okrog 10.15 se je na glavni cesti na Majnicah pripetila prometna nesreča, v kateri sta se poškodovala motorist in voznik avtomobila.

Nedaleč od mosta, nad katerim teče cesta 56 bis, sta v še nepojasnjenih okoliščinah trčila kawasaki in toyota corolla. Motorist je zgrmel na asfalt in vožnjo zaključil na dvorišču tamkajšnje stanovalke. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico. Predvidoma naj ne bi bil hudo poškodovan in njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo. Voznika avtomobila, ki se je lažje poškodoval, so prepeljali v goriško bolnišnico z ređevalnim vozilom. Na kraju so ob zdravstvenem osebju bili lokalna policija in gasilci.

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