Na Majnicah trčila avtomobil in motor

Okrog 10.15 se je na glavni cesti na Majnicah pripetila prometna nesreča, v kateri sta se poškodovala motorist in voznik avtomobila.

Nedaleč od mosta, nad katerim teče cesta 56 bis, sta v še nepojasnjenih okoliščinah trčila kawasaki in toyota corolla. Motorist je zgrmel na asfalt in vožnjo zaključil na dvorišču tamkajšnje stanovalke. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico. Predvidoma naj ne bi bil hudo poškodovan in njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo. Voznika avtomobila, ki se je lažje poškodoval, so prepeljali v goriško bolnišnico z ređevalnim vozilom. Na kraju so ob zdravstvenem osebju bili lokalna policija in gasilci.