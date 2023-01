V nesrečo vpleteno reševalno vozilo na nujni vožnji

V kraju Montereale Valcellina na Pordenonskem sta danes zjutraj čelno trčila reševalno vozilo na nujni vožnji, v katerem je bil bolnik, ki bi ga morali sprejeti v bolnišnico z rdečo triažno kodo in avtomobil. Rešilec je svojo vožnjo končal v obcestnem jarku, avtomobil pa je trčil v drevo. Na kraj so prišli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in je priletel helikopter. Bolnika, ki je bil v reševalnem vozilu, so prepeljali v pordenonsko bolnišnico, tri reševalce pa v bolnišnico v Spilimbergu, kamor so jih sprejeli z zeleno triažno kodo. Voznika, ki je trčil v drevo, so s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice.