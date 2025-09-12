Petek, 12 september 2025
V noči na nedeljo prihaja vremenska fronta

Arso je od poznih sobotnih ur do nedeljskega jutra objavil rumeno opozorilo

Darko Bradassi |
FJK |
12. sep. 2025 | 16:15
    V noči na nedeljo prihaja vremenska fronta
    Pogled na Tržaški zaliv danes ob 16.15 (SPLETNA KAMERA CISAR)
Medtem ko bo danes popoldne in jutri ozračje kolikor toliko umirjeno, s sicer kakšno krajevno ploho, se bo nestanovitnost spet povečala v noči na nedeljo, ko bo naše kraje prešla vremenska fronta. Danes in jutri bo povečini delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, mestoma bodo nastale posamezne krajevne plohe.

Jutri popoldne in zvečer bo ob približevanju vremenske fronte že več oblakov, v noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj pa se bodo pojavljale krajevne padavine, vmes bodo posamezne plohe in nevihte. Arso je od sobotnega večera do nedeljskega jutra za jugozahod Slovenije objavil rumeno opozorilo. V njem opozarjajo pred možnostjo izdatnejših padavin in krajevnih neviht.

V nedeljo čez dan se bo vreme izboljšalo in od severozahoda razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 26 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem do okrog 28 stopinj Celzija.

V torek bo delno jasno, popoldne in zvečer bo postopno že nekaj več oblačnosti in se bodo ponekod pojavljale šibke do zmerne padavine.

