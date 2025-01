V Novi Gorici notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške

V ponedeljek se bodo v Novi Gorici sestali notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške Boštjan Poklukar, Matteo Piantedosi in Davor Božinović. Kot navaja slovensko notranje ministrstvo, se bodo ob tej priložnosti pogovarjali o migracijah in notranji varnosti, in sicer v skladu s tovrstnimi srečanji, ki se vrstijo že nekaj let. Na njih si ministri izmenjujejo informacije o trenutni sliki na balkanski poti ter o aktualnih izzivih na področju varnosti. Generalni direktorji vseh treh policij bodo ob robu srečanja podpisali dogovor o izvajanju tristranskega patruljiranja na zunanji hrvaški meji.