V Onkološkem centru v Avianu odstranili 15-kilogramski liposarkom

V Onkološkem centru v Avianu so uspešno odstranili več kot 15-kilogramski liposarkom, dolg več kot 40 centimetrov, ki je bolnici srednjih let popolnoma zapolnil trebušno votlino. Tumor je povzročal hude bolečine, napetost, prebavne težave in pritisk na bližnje organe. Tumor je hudo vplival na življenje ženske, ki ni imela nikakršne možnosti, da bi ozdravela. Poseg je dodatno otežila prisotnost več kot 16 litrov tekočine v trebuhu. Kljub začetni oceni, da je poseg skorajda neizvedljiv, je ekipa splošne onkološke kirurgije pod vodstvom Claudia Belluca v sodelovanju z oddelkom za anestezijo in intenzivno terapijo, ki ga vodi Fabrizio Brescia, uspešno odstranila celotno maso, ne da bi pri tem poškodovala drugih organov. Po besedah zdravnikov gre za izredno redek primer – v svetovni literaturi je opisanih manj kot 20 takih tumorjev, noben pa ni bil te velikosti. Bolnica ima zdaj konkretne možnosti, da ozdravi, poseg v Avianu pa bo koristen tudi za znanstveno obravnavo podobnih primerov v prihodnosti.