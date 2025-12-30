V osrednjem delu Primorske silvestrovanji v Sežani in Postojni

V osrednjem delu Primorske sta predvideni le dve javni silvestrovanji in nekaj prireditev v prazničnih novoletnih dneh, poročajo Primorske novice. Velika večina dogodkov, ki so jih načrtovale občine ali javni zavodi v tako imenovanem veselem decembru, se je izpela minuli konec tedna, po božiču.

Zadnja leta je v naših krajih opazen trend zapiranja gostiln in restavracij med prehodom iz starega v novo leto. Še ne dolgo nazaj so bila tovrstna silvestrovanja nekaj običajnega, zdaj jih lahko preštejemo na prste obeh rok, je zapisal Rok Maver. V sedmih občinah, ki smo jih zaokrožili v rubriki Srednja Primorska, bosta javno silvestrovanje priredili le dve.

V okviru Praznične Sežane jutri pripravljajo silvestrovanje na prostem s skupino Patrik Prelec & Band. Prizorišče je odmaknjeno od centra, na Lipovem listu, za cerkvijo. Silvestrovanje se bo začelo ob 22. uri. V soboto, 3. januarja ob 18.uri, pa Planinsko društvo Sežana vabi na Nočni pohod ob polni luni na Zidovnik (Sedovnik). Zbirno mesto bo pri enoti vrtca Lehte, nočni pohod z naglavnimi lučkami ob polni luni pa je namenjen tako otrokom kot odraslim.

V Lipici pripravljajo praznične predstave Lipiške jahalne šole. Ena bo tudi na novega leta dan ob 11. uri v ogrevani prireditveni jahalnici. S plačano vstopnico gledalci dobijo tudi voden ali samostojen ogled kobilarne.

Drugo silvestrovanje v osrednjem delu Primorske pripravljajo na Titovem trgu v Postojni. Ob 16.30 se bo začelo otroško silvestrovanje z Romano Krajnčan, z glasbenim rajanjem in odštevanjem v novo leto. Za odrasle se bo spored nadaljeval ob 22. uri, ko bo zbrane v novo leto pripeljala skupina Nočni skok. 1. januarja ob 19. uri na istem prizorišču pripravljajo nastop makedonskih trubaških zvezd Veseli Momci Brass Bend, ki so nastopili tudi v slovenskem filmu Dedek gre na jug.

V petek, 2. januarja, ob 14. uri, bo 21. pohod na Sv. Lovrenc, ki ga organizira občina Postojna v sodelovanju s TD Pudgura. Začetek bo na parkirišču pod Lovrencom v Studenem.

V soboto, 3. januarja, bo ob 20. uri v cerkvi sv. Štefana Postojna prireditev Sv. treh kraljev dar, koncert Ženske vokalne skupine Šmihel, godalnega sestava, pianistke in organistke Ane Dekleva, solopevca Benjamina Gorupa in Sare Sirnik v organizaciji Turistične zveze Brkini, Kras, Notranjska.

Na Pivškem pripravljajo v soboto, 3. januarja ob 16. uri, v cerkvi sv. Jurija Božičnico na Jurščah. Nastopili bodo Otroški zbor KD Juršče, ŽVS Jezerke, violinistka Veronika Hreščak, MVS Izvir, Cerkveni pevski zbor Trnje, Trio adijo s prijatelji.

Dan pozneje pa bodo v cerkvi v Šmihelu ob 18. uri priredili koncert Ženske vokalne skupine Šmihel pod vodstvom Tjaše Smrdel ter ob spremljavi godalnega orkestra.

Tudi v prihodnjih dneh bodo odprta drsališča v Sežani, Ilirski Bistrici in Postojni. Slednje bo obratovalo vse do 18. januarja. •