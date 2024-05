Muzej o fojbah brez omembe fašizma

Fašizem ostaja za italijansko vladno koalicijo »sporno vprašanje«, zato to zgodovinsko obdobje ne sodi v poslanstvo novega muzeja spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, ki bo v bližnji prihodnosti odprl vrata v Rimu. Tako je odločila senatna komisija za kulturo, ki ni pristala na predlog Demokratske stranke (DS), da bi »delokrog« muzeja segal »do prve svetovne vojne, rapalske meje iz leta 1920, vzpona fašizma z njegovo nasilno raznarodovalno politiko, ki je dosegla višek z zločinskimi dejanji v kraljevini Jugoslaviji pod nacifašistično okupacijo«.

V ustanovni listini ostaja zelo splošna obveza, da se bo muzej, poleg s fojbami in izseljevanjem Italijanov, ukvarjal s »proučevanjem zapletene zgodovine na italijanski vzhodni meji«. Enako, doslej neizpolnjeno obvezo, vsebuje zakon, s katerim je parlament leta 2004 proglasil 10. februarja za dan spomina na fojbe in eksodus.

Popravek DS k vladnemu predlogu je vložila senatorka Tatjana Rojc, ki zavrnitev ocenjuje kot zamujeno priložnost, »da bi fojbe in množični odhod Italijanov iz Istre uokvirili v širši zgodovinski okvir, ki seveda ne more mimo fašizma«. Državna sekretarka na kulturnem ministrstvu Lucia Borgonzoni (Liga) in poročevalec zakona Paolo Marcheschi (Bratje Italije) sta se opredelila proti popravku DS, češ da zadeva ne sodi v muzej spomina. Tega mnenja je bila tudi komisija, ki je po pričakovanju zavrnila stališče levosredinske stranke.