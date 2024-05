V evropski prestolnici kulture naj ne bo meje

»Z bolečino ugotavljamo, da je minister Tajani v bistvu napovedal konec schengna. Zavedamo se, da živimo v neobičajnih časih, vendar se na izredne razmere ni mogoče odzvati z vzpostavljanjem stare normalnosti: tudi mi zagovarjamo varnost, a podaljšanja kontrol na mejah ni mogoče opravičiti s strahom pred islamistično radikalizacijo.«

Tako se je senatorka Tatjana Rojc odzvala na izjave podpredsednika italijanske vlade in zunanjega ministra Antonia Tajanija, da želi Italija zaprositi za podaljšanje ukinitve schengenske pogodbe med Italijo in Slovenijo. Ukrep bi moral biti začasen, po teh izjavah pa je težko napovedati vrnitev prostega pretoka oseb med Italijo in Slovenijo, ocenjuje senatorka Demokratske stranke. Logike in učinkovitosti tega ukrepa prebivalstva ne razume, »čuti pa njegove propagandne posledice«.

Na predvečer dneva Evrope, ki ga obeležujemo danes in ga bo Slovenija nocoj proslavila v Novi Gorici, se je na Tajanijeve izjave odzvala tudi Slovenska kulturno-gospodarska zveza. Vztrajanje pri nadzoru na meji postavlja pod vprašaj veliko simbolno vrednost projekta Go 2025!, ko bosta Nova Gorica in Gorica skupaj evropski prestolnici kulture, ocenjujejo pri krovni organizaciji Slovencev v Italiji. Zato lokalne, deželne in nacionalne oblasti pozivajo, naj udejanjijo besede italijanskega predsednika Sergia Mattarelle in slovenske predsednice Nataše Pirc Musar, ki sta jih ob 20. obletnici največje širitve EU izrekla na Brdu: meje naj ostanejo odprte.