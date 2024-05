V centru za duševno zdravje v Ulici Gambini so zaposleni danes prekrižali roke. Dveurno stavko je sklicala sindikata FIALS in CGIL, da bi opozorila na težke pogoje, v katerih delajo, in na pomanjkljivo skrb za bolnike. Ti namreč nimajo več na razpolago 24-urne oskrbe, zato jih morajo vsak večer seliti v druge strukture.