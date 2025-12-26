V Piancavallu padel s sedežnice in se hudo poškodoval

Na božično vigilijo je v smučarskem letovišču Piancavallo na Pordenonskem prišlo do neverjetne in tragične nesreče. 32-letnik se je peljal s sedežnico, ko je močan sunek vetra dvignil zaščitno mrežo, ki mu je zagrabila smučarski čevelj. Padel je z višine približno desetih metrov, pristal na betonskem varnostnem stebru in se huje poškodoval. Moški je po rodu iz okolice Pavie, zaposlen pa je v tamkajšnji koči.

Zaradi močnega vetra reševalni helikopter ni uspel odpeljati. ponesrečenca so zato z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v Vidmu, kjer je moral prestati zahtevni kirurški poseg.