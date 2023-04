V Piranu bodo snemali mladinski celovečerni film

Od sobote, 6. maja do nedelje, 18. junija bodo Piran ponovno zasedli filmarji. Režiser Vinci Vogue Anžlovar (Babica gre na jug) bo v Piranu namreč snemal mladinski celovečerni film z naslovom Tartinijev ključ, poročajo Primorske novice. »Občina Piran je snemanje mladinskega filma podprla z namenom širše promocije kraja in Giuseppeja Tartinija kot najbolj prepoznavnega Pirančana,« so sporočili iz občine. Predvidenih je 15 snemalnih dni, predvidene lokacije pa so: Prvomajski trg, Tartinijev trg, Ribiški trg, Zelenjavni trg, Prečna ulica, Punta, Kidričevo nabrežje, Cankarjevo nabrežje, pristanišče Piran, park za Muzejem in Župančičeva ulica.

Dva snemalna dneva bosta sledila tudi v Portorožu, in sicer en dan v središču kraja in drugi dan na cesti Obala.