Reševalni helikopter je včeraj popoldne posredoval v Plodnu, kjer se je na smučišču poškodovala smučarka, stara okrog 40 let. Prvi so ji priskočili na pomoč reševalci na smučiščih. Zdravstveno osebje reševalnega helikopterja ji je nato na kraju nudilo prvo pomoč in so jo prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo.