V podjetju Goccia di Carnia umrl uslužbenec

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes posredovali v kraju Forni Avoltri, kjer je v podjetju za ustekleničenje mineralne vode Goccia di Carnia 52-letni uslužbenec doživel zastoj srca. Padel je na tla in obležal nezavesten, pri čemer so kolegi takoj poklicali na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Na kraj je prispelo reševalno vozilo iz Rigolata in je priletel reševalni helikopter. Medtem je prisotne po telefonu vodil pri oživljanju zdravstveni tehnik. S postopkom je nato nadaljevalo zdravstveno osebje, ki je moškega prevzelo v oskrbo. Ves trud kolegov in reševalcev pa je bil žal zaman, ker je moški umrl in je zdravnik lahko le potrdil njegovo smrt. Na kraju so bili karabinjerji, ki preiskujejo dogodek.