V Podnanosu slavnostno odprtje Hiše Zdravljica

V starem delu Podnanosa bodo odprli Hišo Zdravljica, s prenovo katere se poklanjajo skladatelju Stanku Premrlu in slovenski himni. Rojstna hiša poznanega slovenskega skladatelja in duhovnika, avtorja slovenske himne, bo po prenovi postala muzej.

Prenova hiše se je začela sredi leta 2024, Občina Vipava pa je zanjo prejela sofinanciranje iz evropskega sklada v okviru čezmejnega partnerskega projekta BeRoots (Between rivers and lagoons: artisic routes). V projektu je sodelovalo šest partnerjev, vodilni partner je vipavska občina.

Hiša Zdravljica bo namenjena izobraževalnim, turističnim in promocijskim aktivnostim, služila bo tudi kot prostor za protokolarne dogodke. V muzejskem delu bo združevala zgodbe Matije Vertovca, Franceta Prešerna in Stanka Premrla, povezane skozi zgodovino kraja.

Do obnove zapuščene in propadajoče hiše je prišlo na pobudo krajanov Podnanosa. Za prenovo objekta je bilo potrebno pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, investicijski program pa je bil zasnovan tako, da je ohranil zgodovinske in arhitekturne značilnosti hiše. Objekt je obdržal zunanje dimenzije in strukturo, vključno z originalno streho in fasadami.

Prenova stare hiše sredi Podnanosa je veljala okoli pol milijona evrov za nakup stavbe in njeno prenovo, je povedal vipavski župan Anton Lavrenčič.

»Hiša Zdravljica bo nekaj lepega. Želim si, da bo rojstna hiša naše himne delovala nato tudi naprej, da nam bo v ponos in da jo bodo obiskovali tako mladi kot starejši,» je za STA povedal vipavski župan.

Odprtje v Podnanosu bo danes ob 18. uri, poleg slavnostnih nagovorov pa pripravljajo tudi bogat kulturni program in večerni koncert pevke Neishe.