George Tatge in njegovi barvni detajli

Slučaj je nanesel, da se je novo, barvno poglavje v karieri fotografa Georgea Tatgea začelo v Trstu. Pisalo se je leto 2012. Štirinajst let kasneje so v tržaškem razstavišču v Starem pristanišču na ogled barvne fotografije, nastale v Trstu in drugje v Italiji. Razstavo so avtor in organizatorji, ne zgolj slučajno, naslovili Il Colore del Caso (Barva slučaja).

Za fotografa, sina italijanske matere in ameriškega očeta (rodil se je v Istanbulu leta 1951), je namreč slučaj ključnega pomena. Sprehaja se po raznih mestih, razgleduje se naokoli in potem se mu oko »slučajno« zaustavi na nekem detajlu poslopja, trga, ograje: če bi prišel malo prej ali kasneje, bi ga luč drugače osvetljevala ali pa ga sploh ne bi, ne bi pritegnil njegove pozornosti in fotografija ne bi nastala. Že dolgo je svobodni umetnik, še preden se je začel posvečati barvni fotografiji, kar pomeni, da se mu navadno ni treba podrejati urniku. Tako so njegove barvne fotografije, kot zatrjuje, rezultat slučajnih zapažanj.

Lep izbor (okrog 60 fotografij) bo do 12. julija na ogled v dvorani Nathan prenovljenega Skladišča 26 v Starem pristanišču. Vstopnine ni. Razstavljenih je še največ fotografij, posnetih v Toskani. Fotograf je pozornost namenil detajlom na zgradbah, ne samo na stavbah, temveč tudi na mostovih, trgih, zidovih.