V poplavah v Emiliji Romanji dva mrtva, eno osebo pogrešajo

Emilijo Romanjo je sinoči zajelo zelo obilno deževje, pri čemer so reke začele poplavljati. Dve osebi sta izgubili življenje eno pa pogrešajo. Več sto ljudi so evakuirali. Šole so zaprte, prav tako je ustavljen železniški promet. O hudih neurjih poročajo tudi iz Ligurije in Toskane. Šlo je za zmes zelo velikih količin padavin, ki so padle v razmeroma kratkem času, taljenja snega v gorah ob otoplitvi in suhih tal, ki so onemogočale vpitje tal. Nenadno so se tako pojavile ogromne količine vode, ki so povzročile hude težave.