V Portorožu tatovi kradli torbe kopalcem

Policisti Policijske uprave (PU) Koper so identificirali med seboj povezane storilce, doma z Dolenjske, ki so osumljeni, da so v torek na portoroški plaži ukradli več torb obiskovalcev plaže. Kazensko jih bodo ovadili. Obiskovalcem plaž koprski policisti svetujejo, da s sabo vzamejo le najnujnejše stvari.

V Portorožu so v torek ponoči trem osebam na nočnem kopanju ukradli torbo z dokumenti in gotovino ter mobilna telefona, vredna 1200 evrov in 1300 evrov, so sporočili iz PU Koper.

V torek popoldan je osumljeni na plaži v Portorožu državljanki Srbije ukradel torbico z dokumenti, denarjem in osebnimi stvarmi ter pobegnil. Moškega so policisti izsledili in ugotovili, da gre za 35-letnika iz Krškega. Ukradene predmete so kasneje našli odvržene v grmovju in jih vrnili oškodovanki. Osumljenega bodo kazensko ovadili.

Isto popoldne so državljanom Madžarske na portoroški plaži ukradli dve kopalni torbi. V torbah so bili dokumenti, gotovina in trije mobilni telefoni. Tudi oni so opisali mlajšega moškega, ki je pobegnil proti avtobusni postaji. Policisti so izsledili 17-letnika in njegova pomagača, 39-letnico in 42-letnika, vsi prihajajo z Dolenjske.

Kasneje so z zbiranjem obvestil v Izoli izsledili še večjo skupino oseb, med katerimi sta bila tudi starša mladoletnika. Ukradene telefone so našli v smetnjaku, našli so tudi obe ukradeni kopalni torbi in telefon, ki so bili ukradeni v času nočnega kopanja oškodovancev. Vse predmete so vrnili oškodovancem.

Z zbiranjem obvestil, tudi s pomočjo očividcev, so policisti ugotovili, da so vsi štirje osumljeni doma z Dolenjske, so pojasnili na koprski policijski upravi.

Policisti obiskovalcem plaž predvsem svetujejo, da s seboj vzamejo le najnujnejše stvari. Večja količina denarja, nakit, drage ročne ure in drugi vredni predmeti ne sodijo na plažo, opozarjajo policisti. Med zadrževanjem na plaži naj se za kopanje organizirajo tako, da je nekdo vedno pri stvareh. Če to ni mogoče, naj bodo torbe zaprte in stvari pokrite. Nekateri upravljavci plaž nudijo tudi manjše sefe, v katere lahko shranijo vrednejše stvari. Podobno velja tudi za hotelske sobe in apartmaje, kjer so nastanjeni, so še dodali.

V primeru tatvine pa obiskovalce plaž pozivajo, da čim prej obvestijo policijo na 113. Če opazijo tudi storilca, naj si o njem zapomnijo čim več podatkov (opis, smer bega, vozilo ...), da jih bodo lahko sporočili policistom, še svetujejo.