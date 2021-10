Policisti Policijske uprave Koper so bili danes ob 6.39 obveščeni, da je moški zabodel žensko v Postojni na Tržaški ulici. Policisti so s prvim zbiranjem obvestil ugotovili, da je moški večkrat zabodel 22-letno domačinko. Odpeljana je bila v bolnišnico. Osumljenca so prijeli na naslovu bivališča v Postojni. Kriminalisti trenutno intenzivno nadaljujejo s preiskavo kaznivega dejanja.