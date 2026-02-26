V Postojni se začenja vojaška vaja Bayonet 1

Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna se danes začenja vojaška vaja, na kateri se bodo pripadniki sil Slovenske vojske usposabljali skupaj s pripadniki ameriške vojske. Vaja Bayonet 1, ki bo potekala do 27. marca, je načrtovana tako, da bo njen vpliv na okolje in lokalno prebivalstvo čim manjši, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Na vadišču in v okolici bodo v času vaje potekali občasni premiki vojaških vozil, ki jih bo spremljala vojaška policija.

Nosilna enota za izvedbo aktivnosti je center za združeno usposabljanje poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.

Slovenska vojska na podlagi načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2026 v marcu nadaljuje skupna usposabljanja in podporo zavezniškim enotam, ki so razmeščene v Evropi, so še navedli.