Na Višarjah zaradi krčev obnemogla v snegu

Gorski reševalci z Rablja so včeraj popoldne posredovali na zahodnem grebenu Višarij, kjer je na gorski stezi pohodnica srednjih let zaradi krčev obnemogla in ni mogla več naprej. Na pot se je iz Ovčje vasi odpravila s krpljami, njen pohod po snegu pa se je zaključil približno dva kilometra in pol pred ciljem.

Gorski reševalci so jo najprej nameravali doseči s štirikolesnikom, kmalu pa so se zaradi obilnega snega morali premisliti in so poklicali reševalni helikopter. Z njim so jo varno prepeljali v dolino.