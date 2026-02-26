V tovarni zgorela kotlovnica

Gasilci iz Pordenona so danes okrog 7. ure posredovali v industrijski coni občine Sesto al Reghena, kjer je v eni od tovarn zagorela kotlovnica. Gost črn dim, ki je uhajal iz enega od hangarjev, je bil viden daleč naokrog, pri čemer so prejeli več telefonskih klicev zaskrbljenih očividcev.

Na kraju so požar kmalu pogasili in preprečili, da bi se razširil nad ostale objekte.

Po pogasitvi ognja so lokale temeljito prezračili z električnimi ventilatorji in preverili, da ne bi bilo morebitnih drugih skritih žarišč. Vzroke požara preiskujejo.