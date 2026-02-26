Na avtocesti A4 po trčenju dveh tovornjakov eden zgorel

Na avtocesti A4 med San Donajem in Cessaltom proti Trstu sta danes okrog 8. ure trčila tovornjaka. Eden je po nesreči zgorel. Oba voznika, ki se nista poškodovala, sta ju pravočasno uspela zapustiti.

Ob posredovanju gasilcev, ki so požar gasili, je družba Autostrade Alto Adriatico zaprla avtocestni odsek, vozila izločajo pri San Donaju. Prehodno so zaprli tudi uvoz pri San Donaju proti Trstu.

V času nesreče, so elektronski panoji opozarjali na zastoje med San Donajem in Cessaltom, do katerih je prišlo zaradi povečanega prometa tovornih vozil ob bližajočem se koncu tedna ter zaradi slabe vidljivosti zaradi megle.