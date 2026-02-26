Nova nesreča na avtocesti A4, vpleteni trije tovornjaki

Na avtocesti A4 se je ob 9.30 na odseku med San Stinom in Cessaltom proti Benetkam pripetila nova prometna nesreča. Vanjo so bili vpleteni trije tovornjaki, med temi tovornjak cisterna, ki je bil na srečo prazen. Ena oseba se je poškodovala. Odsek so zaprli, vozila izločajo na izvozu za avtocesto A28/A27. Zaprli so tudi uvoza pri Portogruaru in San Stinu proti Benetkam

V obratni smeri, torej proti Trstu, sta davi okrog 7. ure le nekaj kilometrov stran trčila dva tovornjaka, pri čemer je eden zgorel. Posledice nesreče odpravljajo. Vozila še vedno izločajo pri San Donaju. Zaradi požara bodo morali cestišče na novo asfaltirati, je sporočila družba Autovie Alto Adriatico.

Na omenjenem območju je bila davi gosta megla.