Na šoli zbirali igrače in sredstva za otroke iz Gaze

Vsak lahko na svoj način pomaga, tudi mlajši. Tako so prepričani člani Skupnosti svetega Egidija, ki so včeraj obiskali učence openske prvostopenjske srednje šole Srečka Kosovela, kjer se je zaključil projekt v podporo krajevnim revnejšim družinam in otrokom iz Gaze.

Pobudo za dobrodelni projekt, ki bi vključeval več openskih realnosti in med temi tudi openski vrtec, osnovno in nižjo srednjo šolo, je dala predsednica Društva Finžgarjev dom Breda Susič. V okviru njene pobude so učenci, starši in zaposleni na šoli zbrali igrače za otroke iz družin v stiski, stekla je tudi nabirka denarnih sredstev v pomoč otrokom iz Gaze. »Najvidnejši trenutek je bila božična prireditev, pri kateri smo decembra vsi skupaj sodelovali. Danes pa se projekt zaključuje s predajo zbranega predstavnikom Skupnosti svetega Egidija,« je povedala ravnateljica Večstopenjske šole Opčine Mara Petaros.

Včerajšnji dogodek ni bil le priložnost za materialno pomoč, temveč pomemben izobraževalni trenutek, ki mlade spodbuja k empatiji, aktivnemu državljanstvu in razmišljanju o pomenu miru, so poudarili na šoli.

V okviru dobrodelne pobude so zbrali obilico igrač in 600 evrov denarnih sredstev. Pred predajo izkupička predstavnikom Skupnosti svetega Egidija so učenci iz prvega razreda prisluhnili njihovi razlagi, kako pravzaprav ponujajo pomoč ljudem v stiski. Učenci so jim po predstavitvi vročili igrače in zanje izdelali origamije v obliki srca s pozitivno mislijo. Kuverto z zbranimi sredstvi je humanitarcem predala Breda Susič.