V Pradah drvela 122 in 130 kilometrov na uro

Policisti Postaje prometne policije Koper so od pričetka šolskega leta aktivni na področju preventive v okolici šol in vrtcev, kjer sodelujejo s policisti drugih enot in prostovoljci, ki skrbijo za varno pot otrok. Kljub vsem opozorilom, je veliko voznikov v teh dneh kršilo cestno-prometne predpise. Policisti Postaje prometne policije Koper so v sredo, 6. septembra, v dopoldanskem času v naselju Prade, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, izmerili hitrost vozniku osebnega avtomobila 122 km/h in vozilu za njim hitrost 130 km/h. Zoper oba voznika, ki sta doma iz zaledja Kopra, bo podan obdolžilni predlog sodniku za prekrške. Za omenjeni prekršek je predpisana globa 1.200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk ter hkrati odvzem vozniškega dovoljenja. Eden od njiju je voznik začetnik in poseduje vozniško dovoljenje le dva meseca.