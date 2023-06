V predoru z več kot 230 km/h »rekorderja« avtomobilist in motorist

V sklopu tedenskega poostrenega nadzora prekoračitev hitrosti so koprski policisti včeraj izvajali meritve hitrosti v predorih. Ugotovili so kar 26 kršitev, pri čemer izstopata dva primera.

Vozniku motornega kolesa so v predoru (niso sporočili v katerem), kjer je hitrost omejena na 100 km/h, izmerili hitrost 234 km/h. Vozniku avtomobila pa so v predoru izmerili hitrost 239 km/h. Obema bodo policisti naložili 1200 evrov globe in izrekli 9 kazenskih točk.

Policisti obveščajo voznike, da bodo še poostrili nadzor hitrosti na območju Policijske uprave Koper.