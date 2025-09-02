V Pregari konec tedna svetovno prvenstvo v mori

Od 5. do 7. septembra bo vasica Pregara v zaledju Kopra prizorišče 25. svetovnega prvenstva v mori Mora mondo, na katerem se bo v tej starodavni igri pomerilo približno sto parov iz različnih držav oziroma regij, poročajo Primorske novice.

»Doslej so bila svetovna prvenstva organizirana v deželah z romanskimi jeziki, kot so, denimo Sardinija, Korzika, okrožje Nice, Katalonija, Aragon in Savoja. Letošnja izvedba pa bo prav posebna, saj bo tekmovanje prvič potekalo na slovanskih tleh, v slovenski Istri,« so sporočili organizatorji iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper in društva Fined.

Prvenstvo sicer ni zasnovano kot tekmovanje med državami, temveč med regijami. V Pregari se bodo letos pomerili pari iz Trentina, Furlanije - Julijske krajine, Savoje, Sardinije, Katalonije, Valencijske skupnosti, Aoste, Aragona, Sicilije, Istre, Korzike ...

Tekmovalni program se bo začel v petek, 5. septembra, s prihodom udeležencev, zaključkom prijav in žrebom skupin. To bo tudi priložnost, da se tekmovalci spoznajo med seboj in z različnimi načini igre, ki so specifični za posamezne regije. Ker igra ni standardizirana, se ponekod igra bolj “teatralno«, drugod pa “ritmično”, kar velja za Istro, so dodali.

V soboto bo na sporedu skupinski del tekmovanja in izločilni boji do osmine finala, v nedeljo pa sledi veliki finale in razglasitev zmagovalcev.