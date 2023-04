Na deželni cesti št. 252, t.i. »napoleonski cesti«, se je sinoči ob 19.30 na območju občine Gonars prevrnil avtomobil. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so eno osebo, ki je bila lažje poškodovana, prepeljali v bolnišnico v Palmanovi. Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice.