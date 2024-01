Danes popoldne je v občini Neme na Videmskem prišlo do hude prometne nesreče, v kateri sta čelno trčila avtomobila. Pri tem se je huje poškodoval 80-letnik. Zakaj je do nesreče prišlo, še ugotavljajo sile javnega reda.

Na kraj nesreče so prišli rešilec, helikopter in gasilci, ki so rešili moškega, vkleščenega v avtomobilu. Nato so ga s helikopterjem v hudem zdravstvenem stanju prepeljali v videmsko bolnišnico.