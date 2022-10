V kraju San Martino al Tagliamento na Pordenonskem je sinoči v prometni nesreči umrl 26-letni kolesar iz kraja Casarsa della Delizia. Na nekdanji pokrajinski cesti št. 1 ga je okrog 21.30 podrl ford focus, ki ga je vozil 20-letni italijanski državljan prav tako iz FJK. Reševalci deželne službe za nujno pomoč Sores so kolesarja dalj časa oživljali, toda njihov trud je bil žal zaman. Karabinjerji preiskujejo vzroke nesreče. Po prvih podatkih kaže, da je voznik trčil v kolesarja, ki je na temnejšem cestnem odseku vozil v isti smeri in da na kolesu ni bilo odsevnikov in prižganih luči.

Karabinjerji so vozniku na mestu opravili alkotest, ki je bil negativen, privolil pa je tudi, da mu v bolnišnici opravijo test na droge. Avtomobil in kolo so zasegli, prav tako so zasegli mobilnika.