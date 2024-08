V prometno nesrečo na avtocesti A23 vpletenih sedem avtomobilov

Na avtocesti A23 na odseku med Guminom in Karnijo v smeri Trbiža je bilo danes zjutraj v verižnem trčenju udeleženih sedem avtomobilov. Vpletenih je bilo skupaj 26 ljudi, od katerih je bilo šest poškodovanih. Reševalci službe 118 so jih prepeljali v videmsko in tolmeško bolnišnico. Ostale so prostovoljci Rdečega križa prepeljali v Gumin, kjer jih bodo oskrbeli in jim bodo nudili hrano in pijačo. Na kraju so bili poleg reševalcev deželne službe 118 še gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravljajo njene posledice, policisti, ki preiskujejo vzroke in osebje avtocestne družbe. Nastali so daljši zastoji, ki so dosegali dolžino sedmih kilometrov.