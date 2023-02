V Reškem zalivu našli podvodno mino

V Reškem zalivu so v morju pred pristaniščem pred nedavnim odkrili podvodno mino iz druge svetovne vojne, poroča časopis La voce del popolo. Doslej je še niso opazili, ker je bila skrita pod blatom v globinah na morskem dnu. Razstrelili jo bodo v drugi polovici meseca marca, ni pa še znano, ali jo bodo pred tem prepeljali drugam. Trenutno poteka preverjanje postopkov.

Oblasti so sicer že sporočile, da bo na dan razstrelitve mine na bližnjem območju prekinjen cestni, pomorski in letalski promet ter da bo prepovedano tudi parkiranje. Evakuirali bodo tamkajšnje prebivalce ter vsa podjetja in tovarne v bližini. Za zdaj ni znano, za kakšno mino gre in niti niso sporočili njenega točnega položaja. Podrobnosti bodo pravočasno javili.