V Reziji med žaganjem drv težak koreninski sistem zakopal domačina

Gorski reševalci iz Možca, reševalci finančne policije in gasilci so ob 12.30 posredovali v Dolini Rezije, kjer je težak koreninski sistem večjega drevesa padel na 69-letnega domačina in ga zakopal, medtem ko je v gozdu žagal drva. Nesreča se je pripetila na gozdnem območju med zaselkom Lišćaca in sedlom Karničar. Na kraju so mu prvi pomagali družinski člani in domačini, ki so ga začeli odkopavati. Z delom so nato nadaljevali reševalci, ki so ga rešili iz luknje. Prispel je reševalni helikopter, čigar zdravnik mu je na kraju nudil prvo pomoč, nato so ga naložili na nosilo in ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico.