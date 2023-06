V Reziji na strmem pobočju reševali poškodovanega kolesarja

Gorska reševalna služba in reševalci finančne policije so včeraj popoldne ob 15. uri posredovali v Reziji, kjer je gorski kolesar padel in se poškodoval med spustom po strmem pobočju. Drsel je vsaj kakih dvajset metrov po gozdnatem slemenu, približno kilometer nad Jelo (Povici). Po padcu je je obtičal poškodovan, pri čemer pa je uspel poklicati družino. Svojci so poklicali na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Reševalci so ga dosegli peš po gozdni stezi 703 a. Na kraju so ga naložili na nosilo, nato so ga z vrvmi, na katere so privezali protiutež, potegnili iz grape na gozdno pot. Prenesli so ga približno kilometer do ceste, kjer ga je pričakalo reševalno vozilo, s katerim so ga prepeljali v tolmeško bolnišnico.