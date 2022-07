V Reziji potrebujejo dodatna letala

Požari v Furlaniji - Julijski krajini so danes pod nadzorom, gasilci pa na območju gasijo šest požarov. Najhuje je v Reziji, kjer gasilcem ogenj pomagata gasiti dva helikopterja regionalne civilne zaščite in kanader, drugi kanader pa je napoti, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. V Reziji se požar širi, prebivalci so odrezani, saj je cesta zaradi gašenja še vedno zaprta. »Razmere so še vedno zelo resne,« je sporočil bilski župan Francesco Nesich in opozoril, da bi gasilci za gašenje potrebovali dodatna letala. Cesta v dolino Rezije ostaja zaprta, za danes napovedujejo odprtje začasne gozdne poti.

Dežela Furlanija - Julijska krajina pa je včeraj povečala sredstva, s katerimi namerava okrepiti pomoč pri spopadanju s trenutnimi in prihodnjimi požarnimi razmerami. Pristojni odbornik Riccardo Riccardi je včeraj podpisal uredbo za dodelitev dodatnih 838.000 evrov deželnemu skladu za civilno zaščito.