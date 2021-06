V Rimu italijansko-slovenski vrh

Zunanja ministra Luigi Di Maio in Anže Logar bosta jutri vodila zasedanje koordinacijskega odbora ministrov Italije in Slovenije, ki bo potekalo preko avdio-video konference, na kateri se bodo jima pridružili ministri oziroma državni sekretarji sodelujočih resornih ministrstev. Koordinacijski odbor, poleg vodij obeh diplomacij, sestavljajo ministri za notranje zadeve, infrastrukturo, gospodarstvo, okolje, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter znanost in visoko šolstvo. Odbor se je zadnjič sestal oktobra leta 2017 na Brdu pri Kranju.

Slovenija in Italija sta koordinacijski odbor ministrov ustanovili leta 2007 z memorandumom, ki je bil 14. maja 2007 podpisan v Bruslju, prvič pa se je odbor sešel leto kasneje. Ministri naj bi se praviloma sestajali enkrat letno in se v okviru odbora posvetovali o najpomembnejših temah, ki zadevajo državi. Iz takšnih ali drugačnih razlogov so zasedanja s časom postala nekoliko neredna, lani je npr. srečanje odpadlo zaradi pandemije.

Di Maio in Logar sta se v zadnjem letu trikrat srečala, večkrat sta si mnenja in stališča izmenjala v telefonskih pogovorih, v Ljubljani pa je notranji minister Aleš Hojs prejšnji teden gostil svojo italijansko kolegico Luciano Lamorgese. Glavna tema njunega pogovora so bile migracije in sodelovanje policij, kar bo najbrž v središču pozornosti tudi jutrišnjega rimskega vrha, poleg bližnjega predsedovanja Slovenije Svetu ministrov Evropske unije.