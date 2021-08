V Ritomečah in Podstenjšku odkrili 626 sadik konoplje

Policisti so pred tednom dni v okviru preiskovanja kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog izvedli hišne preiskave na območju policijskih postaj Koper, Ilirska Bistrica in Kozina. Ob tem so, kot poročajo Primorske novice, v brkinski vasici Ritomeče in vasici Podstenjšek na Bistriškem odkrili dva prostora za gojenje prepovedane droge konoplje, pri čemer naj bi v prvem primeru za laboratorij skrbel italijanski, v Podstenjšku pa srbski najemnik.Glavnega osumljenca, 36-letnika iz okolice Kozine, še iščejo, so sporočili s policije. Zanj so razpisali iskanje. Na območju Ilirske Bistrice pa so policisti izsledili 57-letnega državljana Srbije, zoper katerega je bil razpisan evropski nalog za prijetje na pobudo Hrvaške. Preiskovalni sodnik v Kopru je zanj odredil pripor.

Med hišnimi preiskavami so policisti našli kar 626 sadik konoplje, ob tem pa še približno 1770 gramov posušene konoplje in smole. Zasegli so različne pripomočke za gojenje prepovedane droge, kot so žarnice, transformatorji, ventilatorji, vodne črpalke in podobno.