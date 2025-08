V Rogaški Slatini lahko pijemo iz vrelca kot cesar ali kralj

Sara Terpin je tokrat v rubriki Potepanja, ki izhaja v naši prilogi Poletni miks, opisala Rogaško Slatino, eno izmed najstarejših in najbolj očarljivih termalnih destinacij v Evropi. Mesto je postalo znana zaradi termomineralne vode, edinstvene na svetu zaradi visoke vsebnosti magnezija. Mineralna voda izvira iz več vrelcev, ki so še danes aktivni in jih lahko celo obiščemo ter iz njih pijemo - prav tako, kot so nekoč počeli ugledni gostje rogaškega zdravilišča: cesar Franc Jožef I., kralj Peter II. in številni drugi.

A poleg slovite zdraviliške tradicije Rogaška Slatina vedoželjnim obiskovalcem nudi še veliko več, od steklarske tradicije in kakovostnega kristala do stopov in doživetij na kmetih. Steklarno Rogaška so ustanovili leta 1927 in s tem spremenili v industrijo lokalno glažutarstvo, katere bogata tradicija sega v 17. stoletje. Že od samega začetka se je velik del izdelkov uspešno izvažal v tujino, predvsem v ZDA: od leta 1930 so bili kristalni izdelki Rogaška na voljo v verigi ameriških prodajaln Bloomingdale’s.