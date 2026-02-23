V Rogoredu je šlo za umor in prirejanje dokazov, ne pa za silobran

Ni šlo za silobran, kot so policisti sprva skušali prikazati, pač pa za umor in kasnejše prirejanje dokazov, zaradi česar so danes na parkirišču policijske postaje v kraju Mecenate na obrobju Milana, kjer je zaposlen, aretirali Carmela Cinturrina, policista, ki je bil vpleten v smrt Abderahima Mansurija. Maroški državljan, ki naj bi se ukvarjal s preprodajo drog, je 26. januarja v gozdiču pri kraju Rogoredo umrl zaradi posledic strela v glavo. Cinturrino je s kolegi po streljanju zatrdil, da je pritisnil na sprožilec, ker je Mansuri iz žepa izvlekel pištolo in jo uperil vanj.

Kot so razkrili preiskovalci, ki so stopili pred novinarje, se je kasneje izkazalo, da je pištolo s slepimi naboji, najdeno ob Mansurijevem truplu, tja po ukazu pridržanega Cinturrina prinesel drugi policist.

V dneh po Mansurijevi smrti so nekateri predstavniki vladne večine glasno komentirali dogodke iz Rogoreda, med temi je izstopal podpredsednik vlade Matteo Salvini je zapisal, da je »brezpogojno na strani policista« in omenjal, da je ravno zaradi takih primerov potreben kazenskopravni ščit, ki bi ga večina želela uvesti za zaščito pripadnikov varnostnih organov. Danes je moral svoje stališče »prilagoditi« ugotovitvam preiskovalcev in dejal, da če kdor nosi uniformo zgreši, za to plača več od drugih. Marsikdo pa je ugotavljal, da bi se, če bi načrtovani ščit že veljal, stvari nemara odvile drugače, saj preiskava zoper policista ne bi bila avtomatična.